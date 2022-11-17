Euro bölgesi enflasyonu beklentilerin altında kaldı
Euro bölgesinde tüketici fiyatları ekim ayında rekor kırarak yüzde 10,6 yükselse de beklentilerin altında gerçekleşti.
Euro bölgesinde nihai tüketici fiyatları ekim ayında önceki yıla göre yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle 10.6 artış kaydetti.
Ekonomistler Euro bölgesinde tüketici fiyatlarının yüzde 10.7 artacağını öngörüyorlardı.
Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre enflasyon ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 1.5 arttı.
Böylece enflasyon Euro bölgesinde yeni rekor kırmış oldu. Eylül ayında TÜFE yıllık yüzde 9.9 yükselmişti.
ÇEKİRDEK TÜFE BEKLENTİLERE PARALEL
Euro bölgesinde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise bir önceki yıla göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel artış kaydetti?.
Çekirdek enflasyonda bir önceki aya göre artış yüzde 0.7 oldu.
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