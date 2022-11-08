Euro dolar paritesi kritik eşiğinin üzerinde: Euro ne kadar oldu ? (8 Kasım 2022)

08 Kasım 2022 Salı, 09:58

Avrupa tarafında enerji krizi, enflasyonist endişeler ve resesyon kaygıları gündemdeki yerini korusa da dün açıklanan veriler iyimserliği destekledi. Almanya'da sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.Euro bölgesinde yatırımcı güven endeksi de son zamanlarda artan sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada gaz krizini önleyeceği beklentileriyle 3 ayın ardından ilk kez kasımda yükseldi.

EURO/DOLAR PARİTESİ KRİTİK EŞİĞİNİN ÜZERİNE

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Euro/dolar paritesi, dün de yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve yeniden 1 kritik eşiğinin üzerine çıktı.

Güne 1,0020 ile başlayan Euro/dolar, saat 09:49 itibarıyla yüzde 0,20 azalışla 1,0000'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,9899, en yüksek 1,0034 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0021 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 13.10.2022 tarihinde 0,9632 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 1,0094 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 18.5180 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18.5200 lira olarak belirlendi.



