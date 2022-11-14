Euro bölgesinde sanayi üretimi yükselişte
Euro bölgesinde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.9 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro bölgesinde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,9, Eylül 2021'e göre de yüzde 4,9 artış kaydetti.
AB'de de sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 yükseldi.
EN FAZLA ARTIŞ İRLANDA'DA
AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 11,9 ile İrlanda'da, yüzde 7,1 ile Belçika'da ve yüzde 1,6 ile Macaristan ve Hollanda'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,2 ile Litvanya'da, yüzde 4,5 ile Yunanistan'da ve yüzde 3,6 ile Estonya'da tespit edildi.
Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 31 ile İrlanda'da, yüzde 19 ile Danimarka'da ve yüzde 14,2 ile Malta'da artarken, Estonya'da yüzde 7,5, Letonya'da yüzde 3,7 ve Slovakya'da yüzde 1,9 geriledi.
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