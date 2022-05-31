Euro bölgesi enflasyonunda yeni rekor
Euro bölgesinde tüketici fiyatları yıllık bazda Mayıs ayında yüzde 8.1 ile beklentilerin üzerinde artarak bu ay da rekor seviyeyi gördü.
Enflasyondaki bu artış Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz'dan itibaren kademeli olarak faiz artırımına gitme planını baskı altında bırakıyor.
Geçtiğimiz ay bu veri ?yüzde 7.4 seviyesinde açıklanmıştı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ
Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 7.7? seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 4.4? ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3.9 seviyesinde açıklanmıştı.?
Reuters anketine katılan ekonomistler euro bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 3.8? seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Avrupa'da geçtiğimiz yıl boyunca fiyatlar önce koronavirüsün neden olduğu tedarik zinciri sorunları daha sonra da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla sert biçimde yükselirken bu durum on yıllardır süren aşırı düşük enflasyon döneminin yerini aşırı hızlı fiyat artışının yaşandığı döneme bıraktığına işaret ediyor.
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