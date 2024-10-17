Euro Bölgesi eylül ayı enflasyon oranı açıklandı: Beklentilerin altında artış

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:58

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:58

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, beklentilerin altında artış gösterdi. Eurostat'ın revize ettiği verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1,7 artarak önceki yüzde 1,8'lik tahminin altında kaldı. Bu durum, Haziran 2021'den bu yana yıllık enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altına inmesi anlamına geliyor.

ENFLASYON KONTROL ALTINDA

Eylül ayı verileri, politika yapıcıların Rusya'nın 2022 başlarında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından hızla artan enflasyonu kontrol altına almak için iki buçuk yıldır verdikleri mücadelenin sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Enerji şokunun etkisiyle Avrupa ve diğer bölgelerde tüketici fiyatları hızla yükselmişti.

Belirsizlik ise devam ediyor. ECB, faiz oranlarını bu yüzyılın en yüksek seviyelerine kadar yükselttikten sonra ancak haziranda indirime gitmeye başladı. Yönetim konseyinin perşembe günü Ljubljana'da yapacağı toplantıda faiz oranlarının yeniden düşmesi beklenirken, gelecek yıl yapılacak indirimlerin hızıyla ilgili belirsizlikler sürüyor.

ENERJİ FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Hizmet enflasyonu ise bu yıl yüksek seyretmesine rağmen yıllık yüzde 3,9’a gerileyerek yaz aylarındaki turizm, spor etkinlikleri ve konserlerin etkisinin azalmakta olduğunu işaret etti. Enerji fiyatlarında yıllık bazda düşüşler görülse de baz etkisi nedeniyle ilerleyen dönemde artış yaşanabilir.

Euro Bölgesi'ndeki büyük ekonomilerin tamamında enflasyon yüzde 2'nin altına inerken, İrlanda'da yüzde 0'a kadar geriledi. İtalya, Lüksemburg ve Slovenya gibi ülkelerde de düşük seviyelerde seyrediyor.