Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi üç aylık düşüşün ardından yükseldi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:14

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:14

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, üç aylık düşüşün ardından ekimde yeniden yükseldi. Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ekim ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Eylül ayında 15,4 puan olan endeks, bu ay 1,6 puanlık artışla eksi 13,8'e yükseldi. Üç aylık bir düşüş sürecinin ardından yükseliş gösteren endeksin, ekim ayında eksi 15,9 seviyesine düşmesi bekleniyordu.

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimleri ve Çin hükümetinin son dönemde açıkladığı teşviklerin etkisiyle eksi 8 puandan eksi 3,8 puana çıktı.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 22,3 puandan eksi 23,3'e gerileyerek, art arda dördüncü ay düşüş göstermiş oldu. Sentix açıklamasında, "Ekonomideki düşüş eğilimi şimdilik durdu. Dolayısıyla Euro Bölgesi ekonomisi, ekonomik durgunluktan çıkmak için bir girişime başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Ekim tarihleri arasında 1,150 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

ALMAN EKONOMİSİ RESESYON DURUMDA

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 3,2 puanlık artışla eksi 31,5 puana yükseldi. Endeksin art arda üç ay süresince gerilemesinin ardından yükselmesi dikkat çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi de eksi 48 puandan eksi 47,8 puana yükseldi. Sentix, Alman ekonomisinin "halen resesyon modunda" olduğunu belirterek, "İyileşen ekonomik görünüm, dünya ekonomisinden gelen küresel teşviklere dayanmakta. Özellikle Çin'deki son büyüme ivmesi Almanya'daki beklentiler üzerinde etkili oluyor; ancak, tepki hala mütevazı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.