Euro Bölgesi'nde ağustos işsizlik oranı açıklandı: AB'de yüzde 5,9'a düşüş gözlemlendi

Euro Bölgesi'nde ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 6,4 olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, AB’de işsizlik oranı yüzde 5,9’a düştü. İspanya, Yunanistan, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde işsizlik oranları ise dikkat çekici şekilde yüksek kalmaya devam ediyor.

Euro Bölgesi'nde ağustos işsizlik oranı açıklandı: AB'de yüzde 5,9'a düşüş gözlemlendi
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:38

 Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 6,4 olarak kaydedildi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.

AB İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞTE

Açıklanan verilere göre AB'de temmuz ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta yüzde 5,9’a geriledi. Euro Bölgesi'nde ise işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,4 seviyesinde kalırken, ağustos ayında değişiklik göstermedi. Geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

ÜLKELER ARASINDA FARKLILIKLAR GÖZE ÇARPIYOR

Ağustos ayında işsizlik oranları, İspanya’da yüzde 11,3, Yunanistan’da yüzde 9,5, İsveç’te yüzde 8,4 ve Finlandiya’da yüzde 8,3 olarak belirlendi. Bu veriler, ülkeler arasındaki işsizlik oranlarının önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor.

İŞSİZ SAYISI VE GENÇ İŞSİZLİK ORANI

AB'de ağustos ayı itibarıyla işsiz sayısı 13 milyon 27 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 925 bini Euro Bölgesi’nde yer alıyor. Genç işsizlik oranı ise, AB’de yüzde 14,3, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 14,1 olarak ölçüldü. Ağustos ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB’de 2 milyon 766 bin, Euro Bölgesi’nde ise 2 milyon 231 bin olarak tespit edildi.


Etiketler: #Euro Bölgesi #Eurostat #işsizlik

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