Euro Bölgesi faiz yükseltebilir

Euro Bölgesi enflasyona karşı faiz kozunu kullanabilir. Almanya Federal Cumhuriyeti Merkez Bankası Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Joachim Nagel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:55
Euro Bölgesi faiz yükseltebilir
Abone Ol google-news

Almanya Federal Cumhuriyeti Merkez Bankası Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek olduğunu belirterek bunun sonucunda ECB'nin yakında faizlari artırması gerekebileceğini kaydetti.

Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek olduğunu belirterek bunun sonucunda ECB'nin yakında faizlari artırması gerebileceğini kaydetti.

ARD'ye kounşan Nagel tararruf sahiplerinin yakında tekrar yüksek faiz oranlarını bekleyebileceklerini gösterdiğini belirtti.ARD'ye konuşan Nagel tararruf sahiplerinin yakında tekrar yüksek faiz oranlarını bekleyebileceklerini gösterdiğini belirtti.


Avrupa Merkez Bankası Almanya Federal Cumhuriyeti Merkez Bankası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler