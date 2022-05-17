Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Euro Bölgesi ekonomisi, Covid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin güncel verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.
Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin birinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,1 yükseldi.
AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,2'lik artış gösterdi.
GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,3 arttı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 geriledi.
Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 3,7, Fransa'da 5,3, İtalya'da 5,8 ve İspanya'da yüzde 6,4 yükseldi.
AB’de istihdam ise 2022'nin birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.
İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,5 yükseldi.
Euro Bölgesi’nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,6 arttı.
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