Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü
Euro Bölgesi ekonomisi, Covid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 arttı.
Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin birinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,6'lık artış gösterdi.
Eurostat’ın bir önceki tahmininde Euro Bölgesi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,1 büyüdüğü öngörülmüştü.
Son verilerle büyüme yukarı yönlü revize edilmiş oldu.
GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,3 ve İtalya’da yüzde 0,1 artarken, Fransa'da yüzde 0,2 geriledi.
Büyüme, önceki çeyreğe kıyasla en yüksek yüzde 10,8 ile İrlanda'da, yüzde 5,2 ile Romanya'da ve yüzde 3,6 ile Letonya'da belirlendi.
Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 3,8, Fransa'da 4,5, İtalya'da 6,2 ve İspanya'da yüzde 6,4 oldu.
AB'de istihdam 2022'nin birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,8 yükseldi.
Euro Bölgesi’nde ise istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,9 arttı.
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