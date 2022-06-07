Euro bölgesi yatırımcı güveni ilk kez beklentinin üstünde

07 Haziran 2022 Salı, 15:13

Bugün açıklanan Sentix euro bölgesi yatırımcı güven endeksi mayıs'ta -22.6 ile haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından Haziran'da -15.8 puana yükseldi.

Reuters tarafından düzenlenen bir anketin verileri ise endeksin haziran'da -20 olarak değerleneceğine işaret etmişti.

Sentix İdari Müdürü Manfred Huebner, "Durum ve beklentiler ilk bakışta ne kadar etkileyici görünürse görünsün, ancak bu durumun düzeldiğine işaret etmiyor" dedi.

TÜKETİCİLER YÜKSEK FİYATLARLA KARŞI KARŞIYA



Huebner, tüketiciler halihazırda yüksek fiyatların yarattığı zorluklara karşı karşıya kalırken, birçok şirketin de fiyatlardaki keskin yükselişleri müşterilerine yansıtmakta başarılı olduğunu ve insanların fiyat artışları öncesinde ürün ve hizmet satın almak için acele etmesinden faydalandığını ifade etti.

Huebner öte yandan, bu dönemin nihai tüketicilerin bir noktada tasarruf etmek zorunda kalmasıyla sona ereceğini ve Haziran ayından itibaren euro bölgesinde para politikasının daha da sıkılaşabileceğini söyledi.

Yatırımcıların güncel ekonomik koşullar hakkındaki görüşlerini yansıtan endeks Mayıs'ta -10.5'i görmesinin ardından Haziran'da -7.3'e yükselirken, geleceğe yönelik beklentilerini yansıtan endeks de Mayıs'ta -34'ü görmesinin ardından Haziran'da -24'e yükseldi.

Sentix anketine 2-4 Haziran tarihleri arasında 1,225 yatırımcı katılmıştı.