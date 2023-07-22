Erdoğan, Körfez turu yapmıştı: CHP'den 'Varlık Fonu' teklifi

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, içinde BOTAŞ, Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları (THY) ve PTT gibi önemli ve stratejik şirketlerin bulunduğu Türkiye Varlık Fonu’na bağlı varlıkların satılmasını önlemek için yasa teklifi verdi. Uzun, “Son 21 yılda Tekel, Petkim, Türk Telekom, şeker fabrikaları, Tüpraş ve limanlar gibi birçok stratejik kuruluş ve şirket, değerinin çok altında satıldı ve bu satışlar milyarlarca lira kamu zararına yol açtı” dedi.

(Cumhur Uzun)

"ASLA SATILAMAZ"

CHP’li Uzun’un yasa teklifi ile eklenmek istenen madde şöyle:

“Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları arasına alınmasına karar verilen iktisadi devlet teşekkülleri, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu payları, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu payları, sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklar, devletin diğer iştiraklerindeki kamu payları ve Hazine’ye ait payları hiçbir surette kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz.”