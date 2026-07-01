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Euro Bölgesi'nde aylık enflasyon eksiye düştü: Haziranda fiyatlar geri çekildi

Euro Bölgesi'nde aylık enflasyon eksiye düştü: Haziranda fiyatlar geri çekildi

1.07.2026 13:57:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Euro Bölgesi'nde aylık enflasyon eksiye düştü: Haziranda fiyatlar geri çekildi

Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, haziranda piyasa beklentilerinin de altına inerek yüzde 2,8'e geriledi. Yılbaşından bu yana süren artış eğilimini sonlandıran ve aylık bazda eksi yönde gerçekleşen bu düşüşe rağmen, en yüksek yıllık artış enerji grubunda kaydedilirken, Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefi takibini sürdürüyor.
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre Euro Bölgesi’nde mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8’e geriledi. Böylece yıllık enflasyonda ocak ayından bu yana süren artış eğilimi sona erdi.

AYLIK ENFLASYON EKSİ YÖNDE HESAPLANDI

Haziran ayında Euro Bölgesi’nde enflasyon aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun haziranda yüzde 3 seviyesinde olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE ANA KALEMLER

Haziran ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek yıllık artış yüzde 8,7 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti.

Enerji grubunu; yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

ÜLKE BAZINDA ENFLASYON

Haziran verilerine göre yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,4, Fransa’da yüzde 2, İtalya’da yüzde 3,1 ve İspanya’da yüzde 3,6 seviyesinde ölçüldü.

AMB HEDEFİ YÜZDE 2

Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi için enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

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