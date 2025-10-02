Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı açıklandı: İlk sırada İspanya var...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 16:25:00
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, AB'de temmuzda ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta değişmedi.

Euro Bölgesi'nde ise temmuzda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı ağustosta yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.

İLK SIRA İSPANYA'NIN

Ağustosta işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,3, Finlandiya'da 9,8, İsveç'te 8,7, Estonya’da 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 8,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ağustosta 13 milyon 89 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 842 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

GENÇ İŞSİZLİK

Ağustos ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 819 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 220 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14 olarak ölçüldü.

