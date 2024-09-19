Euro Bölgesi, temmuz ayı cari işlemler dengesi açıklandı: 40 milyar Euro fazla verdi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:00

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nin temmuz 2024 cari hesabı verilerini açıkladı. Temmuz ayında cari hesap bir önceki aya göre 11 milyar Euro'luk düşüş göstererek 40 milyar Euro fazla verdi. Mallarda 35 milyar Euro, hizmetlerde ise 19 milyar Euro fazlası kaydedildi. İkincil gelirde 13 milyar Euro, birincil gelirde 1 milyar Euro açık oluştu.

Doğrudan yatırımlarda Euro Bölgesi'ndeki yerleşikler temmuz 2024'e kadar Euro Bölgesi dışı varlıklara 106 milyar Euro net yatırım çıkışı yaptı. Bu rakam bir önceki yıl 279 milyar Euro olan net çıkıştan daha düşük.

Euro Bölgesi dışındaki yerleşikler, Euro Bölgesi varlıklarından 288 milyar Euro net çekilme gerçekleştirdi. Portföy yatırımlarında, Euro Bölgesi yerleşiklerinin Euro Bölgesi dışı hisse senedi alımları 4 milyar Euro'dan 78 milyar Euro'ya, borçlanma senetleri alımları ise 306 milyar Euro'dan 399 milyar Euro'ya yükseldi.

Euro Bölgesi dışındaki yerleşiklerin Euro Bölgesi hisse senedi alımları 148 milyar Euro'dan 312 milyar Euro'ya çıkarken borçlanma senetleri alımları 362 milyar Euro'dan 329 milyar Euro'ya düştü.

20 MİLYAR DOLARLIK ALTIN ETKİSİ

Euro Bölgesi yerleşikleri, son 12 ayda Euro Bölgesi dışı varlıklara 153 milyar Euro net yatırım yaptı; bu bir önceki yıl neredeyse sıfır düzeyindeydi. Temmuz 2024'te Euro sistemi rezerv varlıkları 1.267,5 milyar Euro'dan 1.282,8 milyar Euro'ya yükseldi. Bu artış, altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan 20,1 milyar Euro'luk pozitif fiyat değişikliklerinden oluştu. Ancak, bu gelişme net varlık satışları ve olumsuz döviz kuru değişiklikleri ile kısmen dengelendi.