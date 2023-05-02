Euro bölgesinde çekirdek enflasyon yavaşladı
Euro bölgesinde manşet enflasyon nisanda ivmelenirken çekirdek enflasyon 10 ayda ilk kez geriledi. Çekirdek enflasyondaki düşüş AMB'nin faiz artış hızını düşürme senaryosunu da güçlendirdi.
Euro bölgesinde manşet enflasyon hizmet fiyatları ve enerji maliyetlerinde yaşanan olumsuz baz etkisiyle yükseldi.
Eurostat verilerine göre manşet enflasyon yıllık yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye yükselerek yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerindeki seyrini sürdürdü. Beklenti yüzde 6,9'du. Enflasyon aylık bazda ise beklentiye paralel yüzde 0,7 arttı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON GERİLEDİ
Euro Bölgesi'nde gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da nisanda yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 5,6 oldu. Martta artış yüzde 5.7 olmuştu. Böylece çekirdek enflasyonda hazirandan beri ilk gerileme kaydedildi.
Çekirdek enflasyondaki düşüş, AMB'nin faiz artış hızını düşürme senaryosunu da güçlendirdi.
Ekonomistler ve yatırımcılar AMB'den 2 kez daha ufak montanlı faiz artışı bekliyor. Banka enflasyonla mücadele kapsamında geçen yazdan bu yana toplam 350 baz puanlık faiz artışı yaptı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Tuncay Özkan: 'Elimizde isim isim belgeler var...'
- Aksoy'dan seçime günler kala çok konuşulacak anket
- Özmenlerle ortak uçak üretimi anlaşmasını kim bozdu?
- Memleket Partisi'nin bir kurucu üyesi daha istifa etti
- Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!
- Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı vaadi
- '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir'
- Erdoğan, yurttaşla dalga geçen gurbetçiyi örnek gösterdi
- LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük’ten maliyet uyarısı
- Kılıçdaroğlu son kez uyardı