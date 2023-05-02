Euro bölgesinde çekirdek enflasyon yavaşladı

Euro bölgesinde manşet enflasyon nisanda ivmelenirken çekirdek enflasyon 10 ayda ilk kez geriledi. Çekirdek enflasyondaki düşüş AMB'nin faiz artış hızını düşürme senaryosunu da güçlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:50
Euro bölgesinde çekirdek enflasyon yavaşladı
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Euro bölgesinde manşet enflasyon hizmet fiyatları ve enerji maliyetlerinde yaşanan olumsuz baz etkisiyle yükseldi.

Eurostat verilerine göre manşet enflasyon yıllık yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye yükselerek yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerindeki seyrini sürdürdü. Beklenti yüzde 6,9'du. Enflasyon aylık bazda ise beklentiye paralel yüzde 0,7 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GERİLEDİ

Euro Bölgesi'nde gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da nisanda yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 5,6 oldu. Martta artış yüzde 5.7 olmuştu. Böylece çekirdek enflasyonda hazirandan beri ilk gerileme kaydedildi.

Çekirdek enflasyondaki düşüş, AMB'nin faiz artış hızını düşürme senaryosunu da güçlendirdi.

Ekonomistler ve yatırımcılar AMB'den 2 kez daha ufak montanlı faiz artışı bekliyor. Banka enflasyonla mücadele kapsamında geçen yazdan bu yana toplam 350 baz puanlık faiz artışı yaptı.



Euro Bölgesi AMB enflasyon

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