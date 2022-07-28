Euro bölgesinde ekonomik güven 17 ayın en düşük seviyesinde

28 Temmuz 2022 Perşembe, 13:49

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışının bölge ekonomisinin resesyona gireceği endişelerini tetiklemesi ve enerji kısıntısına dair endişelerle ekonomik güven düştü.

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre Temmuz ayında ekonomik güven 99’a geriledi. Endeks önceki ay 103.5 değerini almıştı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre hanehalkının görünüme dair artan endişeleriyle tüketici güveni eksi 27 olarak düşüşe öncülük etti. Ankete katılan tüm sektörlerde iyimserlik de azaldı. En büyük düşüş sanayi ve hizmet sektöründe gerçekleşirken perakende ve inşaat sektörlerinde de güven düştü.

Kremlin’in Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa’ya doğalgaz akışını sınırlandırması endişeleri artırıyor. Gaz akışının tamamen kesilmesinin şirketlerde üretim kesintisine neden olabileceği belirtiliyor. Cuma günü açıklanacak veriye göre bölgede ikinci çeyrek büyüme verisinin sert biçimde yavaşlaması bekleniyor.

Goldman Sachs’a göre Euro Bölgesi resesyona girdi. Kurum, resesyonun yıl sonuna kadar devam edeceği tahminini paylaştı.