Euro bölgesinde bileşik PMI geriledi

Avrupa Merkez Bankası 11 yılın ardından ilk kez faiz artışına giderken, Euro bölgesinde enflasyon ekonomik aktivite üzerinde olumsuz etki göstermeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 11:49
Euro bölgesinde bileşik PMI geriledi
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Euro bölgesinde imalat ve hizmetler sektörüne ilişkin satınalma yöneticileri endeksi (PMI), enflasyonun etkisiyle beklentilerin üzerinde 49,4 seviyesine geriledi. 

İmalat PMI 49,6 seviyesine gerilerken 51 olan beklentinin de altında kaldı. Hizmetler sektörü PMI de benzer şekilde 50,6 ile beklentilerin altında kaldı.

Bölgenin iki büyük ekonomisinden gelen sinyaller de aktivitedeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdi.

Almanya'da imalat PMI Temmuz'da 49,2 seviyesine geriledi. Beklenti endeksin 50,7'ye düşeceği yönündeydi. Ülkede hizmetler sektörü PMI 49,2'ye düşerken, bileşik PMI da 48 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Fransa'da da imalat PMI Temmuz'da 49,6'ya geriledi.


Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası enflasyon PMI
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