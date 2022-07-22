Euro bölgesinde bileşik PMI geriledi

22 Temmuz 2022 Cuma, 11:49

Euro bölgesinde imalat ve hizmetler sektörüne ilişkin satınalma yöneticileri endeksi (PMI), enflasyonun etkisiyle beklentilerin üzerinde 49,4 seviyesine geriledi.



İmalat PMI 49,6 seviyesine gerilerken 51 olan beklentinin de altında kaldı. Hizmetler sektörü PMI de benzer şekilde 50,6 ile beklentilerin altında kaldı.

Bölgenin iki büyük ekonomisinden gelen sinyaller de aktivitedeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdi.

Almanya'da imalat PMI Temmuz'da 49,2 seviyesine geriledi. Beklenti endeksin 50,7'ye düşeceği yönündeydi. Ülkede hizmetler sektörü PMI 49,2'ye düşerken, bileşik PMI da 48 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Fransa'da da imalat PMI Temmuz'da 49,6'ya geriledi.