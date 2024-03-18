Euro bölgesinde enflasyon düştü

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:52

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:52

Euro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon verilerini yayımladı.

VERİLER PİYASA BEKLENTİSİNDE

Verilere göre, Euro bölgesinde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, şubatta Euro bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

AB'de de ocakta yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,8'e geriledi. AB'de TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,79 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,42 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,36 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Romanya'da yüzde 7,1, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Estonya'da yüzde 4,4 ve Avusturya'da yüzde 4,2 oldu.