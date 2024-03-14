Avrupa'da Türk gecesi... Beşiktaş, EuroCup'ta finale yükseldi!
Beşiktaş BOA, FIBA EuroCup Kadınlar yarı final rövanşında karşılaştığı Spar Girona'yı 68-66 mağlup ederek finale çıkan taraf oldu.
FIBA EuroCup Kadınlar yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona takımı ile temsilcimiz Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi.
İstanbul'daki ilk maçı 81-60 kazanarak büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlılar deplasmanda da rakibini 68-66 yenerek turu geçti.
FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
Beşiktaş BOA finalde İngiliz ekibi London Lions ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
London Lions yarı finalde Venezia'yı eleyerek finale yükselmişti.
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