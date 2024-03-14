Avrupa'da Türk gecesi... Beşiktaş, EuroCup'ta finale yükseldi!

Beşiktaş BOA, FIBA EuroCup Kadınlar yarı final rövanşında karşılaştığı Spar Girona'yı 68-66 mağlup ederek finale çıkan taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 23:09
Avrupa'da Türk gecesi... Beşiktaş, EuroCup'ta finale yükseldi!
Abone Ol google-news

FIBA EuroCup Kadınlar yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona takımı ile temsilcimiz Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki ilk maçı 81-60 kazanarak büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlılar deplasmanda da rakibini 68-66 yenerek turu geçti.

FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş BOA finalde İngiliz ekibi London Lions ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

London Lions yarı finalde Venezia'yı eleyerek finale yükselmişti.


Beşiktaş BOA haberleri Spar Girona haberleri beşiktaş haberleri EuroCup Kadınlar haberleri

İlgili Haberler

Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! 'Karmaşık anlar yaşadım'

Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! 'Karmaşık anlar yaşadım'
Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!

Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!

Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!
İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!

İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!
Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!

Afyonkarahisar’da doğanın vahşi güzelliği: Kurtların ve Akbabaların beslenme görüntüleri!
Ali Koç'tan Süper Kupa yanıtı! Erteleme olacak mı?

Ali Koç'tan Süper Kupa yanıtı! Erteleme olacak mı?
İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!

İnci Taneleri’nde şaşırtan karar: Ramazan boyunca pavyon ve dans yok!
Geleneksel lezzetlerin en iyisi: Geleli kebabı tarifi

Geleneksel lezzetlerin en iyisi: Geleli kebabı tarifi
Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti… Eşi acı haberi duyurdu

Survivor Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti… Eşi acı haberi duyurdu