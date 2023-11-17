Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,9 oldu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:20

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,9 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde ekimde enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 seviyesinde tespit edildi. Bölgenin öncü verilerinde de ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

AB'de ise eylülde yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,6 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Ekim 2022'de Euro Bölgesi'nde yüzde 10,6, AB'de ise yüzde 11,5 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 1,97'si hizmetler, yüzde 1,48'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9'u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, ekimde Macaristan'da yüzde 9,6, Çekya'da yüzde 9,5 ve Romanya'da yüzde 8,3 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 3, Fransa'da yüzde 4,5, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3,5 olarak tespit edildi.