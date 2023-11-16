Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 07:00
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde geriledi
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Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylül ayında ağustos ayına kıyasla yüzde 1,1, Eylül 2022'ye göre de yüzde 6,9 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 gerileme gösterdi.

Eylülde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 3,2 ile Belçika'da, yüzde 3 ile Portekiz'de, yüzde 2,9 ile Estonya ve İrlanda'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 27,2 ile İrlanda'da, yüzde 14 ile Belçika'da ve yüzde 12,5 ile Estonya'da oldu. 


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