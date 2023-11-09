Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 07:00

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 azaldı.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar eylülde ağustos ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 geriledi.

AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya oranla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2 ile Slovakya'da, yüzde 1,1 ile İsveç'te, yüzde 0,8 ile Almanya ve Hollanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 17, Belçika'da yüzde 8,4 ve Macaristan'da yüzde 7,3 azaldı.