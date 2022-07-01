Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, haziranda düştü

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:54

S&P Global, Euro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, tüketicilerin satın alma konusunda temkinli davranmasından olumsuz etkilendi.

Euro Bölgesi'nde mayısta 54,6 olan imalat sanayi imalat sanayi PMI, haziranda 52,1’e gerileyerek yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine indi.

S&P Global, öncü verilerde haziran ayı imalat PMI'yı 52 puan olarak açıklamıştı.

"DÜŞÜŞ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA İVME KAZANACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Euro Bölgesi imalatı, talepteki keskin düşüşün etkisiyle 2 yıldır ilk kez üretimin azalmasıyla haziranda düşüşe geçti" ifadesini kullandı.

Williamson, artan fiyatlar ve belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle tüketicilerin harcama konusunda daha temkinli olması sonucu talebin zayıfladığını ifade ederek, "Düşüş (imalatta) önümüzdeki aylarda ivme kazanacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.