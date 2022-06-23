Euro bölgesinde ticari büyüme beklentilerin altında

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:49

S&P 500 Global'in imalat ve hizmet sektörlerini derleyerek oluşturduğu öncü Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayındaki 54.8 seviyesinden haziranda 51.9 seviyesine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 54.0 seviyesinde açıklanacağını tahmin ediyorlardı.

Mayıs ayında 56.1 seviyesinde açıklanan öncü hizmet sektörü PMI verisi ise bu ay 52.8 seviyesine gerileyerek analistlerin 55.5'lik tahminlerinin altında kaldı.

Öncü İmalat sanayi PMI verisi ise bu ay 52.0 ile mayıs ayındaki 54.6 seviyesinin ve analistlerin 53.6 seviyesindeki tahminlerinin altında açıklandı.

Veride 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülmeye işaret ediyor.