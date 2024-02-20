Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Aralık 2023'te önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:45
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 Aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 0,8, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 artış gösterdi.

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AB'de de inşaat üretimi, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,3, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 yükseldi.

Böylece, inşaat üretimi 2023 yılı genelinde bir önceki yıla kıyasla AB'de yüzde 0,1, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,3 ile Romanya, yüzde 8,5 ile Polonya ve yüzde 5 ile Macaristan'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 10 ile Slovakya, yüzde 3,4 ile Almanya ve yüzde 1,9 ile Avusturya'da ölçüldü.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Romanya'da yüzde 30,7, Polonya'da yüzde 18,9 ve Belçika'da yüzde 10,7 artarken, Slovakya'da yüzde 10,4, Avusturya'da yüzde 8,7 ve İsveç'te yüzde 6,1 geriledi.


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