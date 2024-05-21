Euro bölgesinde inşaat üretimi martta arttı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:53

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:53

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro bölgesinde inşaat üretimi, hem önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2023'ün aynı dönemine göre de yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında Mart'ta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,1 ile Romanya'da, yüzde 1,1 ile Fransa'da, yüzde 1 ile de Almanya ve Belçika'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,8 ile Çekya'da, yüzde 7,6 ile Slovakya'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda ise Belçika'da yüzde 7,3, İtalya'da yüzde 3,8 ve Bulgaristan'da yüzde 3,7 artarken Polonya'da yüzde 9,6, Slovenya'da yüzde 8,6 ve Çekya'da yüzde 8,3 geriledi.