Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'de inşaat üretimi martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 4,1 yükseldi.
Euro Bölgesi'nde ise inşaat üretimi, martta bir önceki aya göre değişmezken, 2021'in mart ayına göre yüzde 3,3 arttı.
AB ülkeleri arasında marta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış
yüzde 5,1 ile Polonya'da, yüzde 2,4 ile İsveç'te ve yüzde 1,1 ile Almanya'da
ölçüldü.
En fazla düşüş ise yüzde 7,8 ile Slovenya'da, yüzde 5,7 ile Macaristan'da ve yüzde 3,6 ile de Çekya'da gerçekleşti.
Yıllık bazda inşaat üretimi Polonya'da yüzde 27,7, Slovenya'da yüzde 12,3 ve Macaristan'da yüzde 10,5 artarken, İspanya'da yüzde 7,7, Belçika'da yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 0,4 ve Avusturya'da yüzde 0,2 geriledi.
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