Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki taş ocağında tanker kazası: 2 işçi yaşamını yitirdi

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:39

Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İyidere ilçesinde yapımını üslendiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek için İkizdere ilçesinde bulunan ve dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan Eskencidere’de işlettiği taş ocağında bugün iş kazası meydana geldi.

Şantiyenin iki güvenlik görevlisi, freni patlayan su tankerinin bekçi kulübesine çarpması sonucu hayatını kaybederken biri ağır iki işçi yaralandı.

"CENGİZ İNŞAAT’IN ÇALIŞANIN CAN GÜVENLİĞİNİ DE YOK SAYDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"



Taş ocağına başından beri karşı çıkan İkizdereli çevrecilerden Ali Akyıldız, "Cengiz Holding, iş güvenliğini de hiçe saydı. Bugüne kadar Cengiz İnşaat’ın tüm çalışmalarının hukuksuz olduğunu, bu çalışmalar nedeniyle vadide yaşayan insanların can güvenliklerinin olmadığını söyledik. Bugün yaşanan bu ölümlü kaza, Cengiz İnşaat’ın çalışanın can güvenliğini de yok saydığını açıkça göstermektedir" dedi.



