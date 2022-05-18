Cengiz İnşaat'ın Eskencidere'deki taş ocağında tanker kazası: 2 işçi yaşamını yitirdi
Cengiz İnşaat'ın Rize’nin İkizdere ilçesindeki Eskencidere vadisinde işlettiği taş ocağında freni patlayan su tankeri bekçi kulübesine çarptı. Kazada iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki işçi de yaralandı.
Cengiz İnşaat'ın Rize'nin İyidere ilçesinde yapımını üslendiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek için İkizdere ilçesinde bulunan ve dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan Eskencidere’de işlettiği taş ocağında bugün iş kazası meydana geldi.
Şantiyenin iki güvenlik görevlisi, freni patlayan su tankerinin bekçi kulübesine çarpması sonucu hayatını kaybederken biri ağır iki işçi yaralandı.
"CENGİZ İNŞAAT’IN ÇALIŞANIN CAN GÜVENLİĞİNİ DE YOK SAYDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"
Taş ocağına başından beri karşı çıkan İkizdereli çevrecilerden Ali Akyıldız, "Cengiz Holding, iş güvenliğini de hiçe saydı. Bugüne kadar Cengiz İnşaat’ın tüm çalışmalarının hukuksuz olduğunu, bu çalışmalar nedeniyle vadide yaşayan insanların can güvenliklerinin olmadığını söyledik. Bugün yaşanan bu ölümlü kaza, Cengiz İnşaat’ın çalışanın can güvenliğini de yok saydığını açıkça göstermektedir" dedi.
Video Haberler
- Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'
- İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu
- Kaybolan ikiz kardeşler ölü bulundu
- 4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!
- TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar yandı
- 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
- Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
- Boşanmış eski çift birbirlerini bıçakladı
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- Milyonlarca Türk yurttaş etkilenecek
- Benzine büyük zam
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- 'Yıldız oyuncu 2 yıl daha Fenerbahçe'de'
- Dolar/TL için korkutan senaryo
- Meclis'te 'Güldür Güldür' şov!
- 9 yıl sonra ilk: Türkiye'den kritik normalleşme adımı
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın unuttuğu SADAT!