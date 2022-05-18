Okul inşaatlarının ekonomik gerekçelerle bir bir iptal edilmesine uzmandan tepki
183 okul inşaatının ekonomik gerekçelerle iptal edilmesine Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay tepki gösterdi. Özbay, "Yeni okulların inşası, inşaat sektörünün kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin kendileri okul inşa etmekten acizmiş gibi meseleyi özel sektörle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 1 Ocak-12 Mayıs arasında 183 okul yapımını kapsayan 114 ihalenin “istekli çıkmaması” ya da “tekliflerin yüksek olması” gerekçeleriyle iptal edilmesini eleştirdi. Cumhuriyet, önceki gün “Ekonomik çöküş eğitimi de vurdu” manşetiyle okul inşaatlarının durduğunu gündeme getirmişti. Özbay, Türkiye’nin, “eğitimin bir kamu hizmeti değil, sektör haline getirilmesinin acı sonuçlarıyla her gün yeni biçimlerle karşılaştığını” vurguladı.
‘TARİKAT’ UYARISI
İptal edilen en çok ihalenin İstanbul’da olduğuna işaret eden Özbay, “İstanbul’da binlerce öğrenci istemedikleri okul tiplerine ve özellikle de imam hatiplere mecbur bırakılıyor” dedi. 17 ihalenin iptal edildiği Antalya’nın ise okullaşma oranı açısından son sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özbay, “Antalya, tarikatların eğitime tebelleş olduğu illerden” diye konuştu.
"SAHİPSİZ KALDILAR"
Özbay, “Yeni okulların inşası, inşaat sektörünün kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin kendileri okul inşa etmekten acizmiş gibi meseleyi özel sektörle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir” tepkisini gösterdi. Özbay, şunları kaydetti: “Ülke genelinde okullar sıkış tepiş, bakımsız, güvensiz, yetersizdir. Bu sorunlar, inşaat şirketlerinin kârından, yandaş müteahhitlerin cebinden daha önemli görülüp çözülmezse anlayacağız ki okullar sahipsizdir.”
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