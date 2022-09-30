Euro bölgesinde işsizlik ağustosta sabit kaldı

30 Eylül 2022 Cuma, 12:34

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesinde de temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Euro bölgesinde yüzde 7,5, AB'de ise 6,8 seviyesinde belirlenmişti.

AB'DE İŞSİZ SAYISI 12 MİLYONUN ÜZERİNDE

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ağustosta İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 12,2, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3, İsveç'te yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Euro bölgesinde yer aldı.

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 614 bin, Euro Bölgesinde 2 milyon 136 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 13,8, Euro Bölgesinde de yüzde 13,9 olarak ölçüldü.