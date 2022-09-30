Euro bölgesinde yıllık enflasyon eylülde rekor seviyeye çıktı

30 Eylül 2022 Cuma, 12:03

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro bölgesinin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro bölgesinde ağustosta yüzde 9.1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi.

Euro bölgesinde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 11.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5.6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4.3 ile hizmetler izledi.

25 YILDAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 17,1, Letonya'da yüzde 22,4, Litvanya'da yüzde 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Euro bölgesinde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro bölgesinde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.

Piyasa beklentileri, Euro bölgesinde eylül ayı enflasyon oranının yüzde 9,7 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.