Euro bölgesinde işsizlik düştü

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:45

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, eylülde sabit kaldı.

Euro bölgesinde ise ağustos ayında yüzde 6.7 olan işsizlik oranı, eylülde 6.6'ya geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Euro bölgesinde yüzde 7.3, AB'de ise 6.7 seviyesinde belirlenmişti.

EN DÜŞÜK İSPANYA'DA

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, eylülde İspanya'da yüzde 1.7, Yunanistan'da yüzde 11.8, İtalya'da yüzde 7.9 ve Fransa'da yüzde 7.1 oldu.

AB'de işsiz sayısı eylülde 12 milyon 960 bin olurken, bunun 10 milyon 988 bini Euro bölgesinde yer aldı.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 747 bin,Euro bölgesinde 2 milyon 241 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro bölgesinde yüzde 14.6 olarak ölçüldü.