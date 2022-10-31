Euro bölgesi enflasyonunda artış

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Euro bölgesi enflasyonu ekimde yıllık yüzde 10.7 artarak yükselişini sürdürdü. Bu, 1997'den beri en yüksek seviye.

Enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları etkili oldu.

FAİZ ARTIŞ HIZININ AZALACAĞINA DAİR BEKLENTİLER GÜÇLENDİ



Yine bugün açıklanan veriye göre Euro bölgesi ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü. Beklenti yüzde 0,1'di. Ekonomi Nisan-Haziran döneminde yüzde 0,8 büyümüştü.

Enerji krizinin şirketler ve hanehalkına olumsuz etkileriyle ekonominin kış aylarında daralması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası enflasyonu dizginlemek için son 3 ayda toplam 200 baz puanlık faiz artışına gitmiş ve Aralık'ta da artışların devam edeceği sinyali vermişti. Ancak doğalgaz fiyatlarının rekor seviyeden düşüşe geçmesi ve artan resesyon riski nedeniyle faiz artış hızının azalacağına dair beklentiler de güçlendi.

AMB yetkilileri önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu belirten açıklamalar yapıyor. Son olarak Hollanda MB Başkanı Klaas Knot resesyonun gittikçe daha 'olası' hale gelmesine rağmen Aralık'ta 50 veya 75 baz puanlık artıştan yana olduğunu belirtti.