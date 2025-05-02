Euro Bölgesi’nde işsizlik sabit kaldı: Gençlerde oran hâlâ yüksek!

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı mart ayında sabit kaldı. Avrupa genelinde genç işsizlik dikkat çekerken, bazı ülkelerde oranlar yüksek seyretti. Ekonomik görünümde işgücü piyasası durağanlığını korudu.

Euro Bölgesi’nde işsizlik sabit kaldı: Gençlerde oran hâlâ yüksek!
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AA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:23

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı martta değişmedi.

Euro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı, martta aynı seviyede ölçüldü.

ÜLKE ÜLKE İŞSİZLİK ORANLARI

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,9, Finlandiya'da yüzde 9,1, Yunanistan'da yüzde 9 ve İsveç'te 8,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, martta 12 milyon 904 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 818 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 822 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 265 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Euro Bölgesi'nde ise 14,2 olarak ölçüldü.

İşsizlik oranı, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise 6 olarak kayıtlara geçmişti.


Etiketler: #Eurostat #Euro Bölgesi #euro #işsizlik

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