Euro bölgesinde işsizlik şubatta sabit kaldı

Euro bölgesinde işsizlik oranı, şubat ayında yüzde 6,5 oldu.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:48
Euro bölgesinde işsizlik şubatta sabit kaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ocak ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, şubatta aynı seviyeyi korudu.

Euro bölgesinde de ocakta yüzde 6,5 olan işsizlik, şubatta değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro bölgesinde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 11, İsveç'te yüzde 8,1, İtalya'da yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,4 oldu.

AB'de işsiz sayısı şubatta 13 milyon 249 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 102 bini Euro bölgesinde yer aldı.

Şubat ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 899 bin, Euro bölgesinde 2 milyon 319 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Euro bölgesinde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.


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