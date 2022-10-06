Euro bölgesinde perakende satışlar düştü

Euro bölgesinde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

AA
06 Ekim 2022 Perşembe, 13:28
Euro bölgesinde perakende satışlar düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro bölgesinin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1.3 azaldı.

Euro bölgesinde de perakende satışlar ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0.3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düştü.

EN FAZLA DÜŞÜŞ HOLLANDA'DA 

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Hollanda'da, yüzde 1.3 ile Almanya'da ve yüzde 1.1 ile Malta'da oldu. En fazla yükseliş ise yüzde 7 ile Slovenya'da, yüzde 3.8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,5 ile de İrlanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 6, Hollanda'da yüzde 5.8 ve Finlandiya'da yüzde 4.7 geriledi. Slovenya'da yüzde 31.8 ve Polonya'da yüzde 8 arttı.


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