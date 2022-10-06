Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

06 Ekim 2022 Perşembe, 13:19

Dün 3.484,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,43 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 3.519,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.507,75, en yüksek ise 3.538,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,95, teknoloji endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve sanayi endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, SASA Polyester, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.715 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9890, sterlin/dolar paritesi 1,1280 ve dolar/yen paritesi 144,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5800 liradan, avro 18,3750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.715 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 92,7 dolardan işlem görüyor.