Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,2 düştü.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 07:00
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 azaldı.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ağustosta temmuz ayına göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3 ile Portekiz’de, yüzde 2,8 ile Fransa'da ve yüzde 1,5 ile Belçika'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 21,5, Belçika'da yüzde 8,5 ve Estonya'da yüzde 7,9 azaldı.


Euro Bölgesi perakende

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