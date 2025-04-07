Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni çöktü: Trump'ın gümrük vergileri

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:37

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, martta eksi 2,9 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 16,7 puanlık düşüşle eksi 19,5 puana geriledi.

Ekim 2023'ten beri en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin beklenti, eksi 8,9 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 18 puandan eksi 15,8 puana indi. Beklentilerin Ekim 2023'ten beri en düşük seviyesine gerilmesi dikkati çekti.

EKONOMİK ENDEKSLER DİBİ GÖRDÜ

Sentix'in açıklamasında, “Donald Trump'ın gümrük vergisi hamlesi Sentix ekonomik endekslerini küresel çapta dibe vurdurdu” Denildi.

Almanya ve Euro Bölgesi'nde planlanan süper borçlanmanın ardından martta ekonomik umutlar yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, “Savunma teçhizatına yönelik borçla finanse edilen devasa yatırımların Avrupa ekonomisini canlandırması bekleniyordu. Nisan ayında beklentilerden pek bir şey kalmadı. Trump'ın ‘Kurtuluş Günü'nde’ açıkladığı gümrük vergisi dünya çapında bir şok dalgasına neden oldu” ifadeleri yer aldı.

Bu arada, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 15,3 puanlık düşüşle eksi 27,8 puana geriledi. Beklentiler Endeksi de 20,5 puandan eksi 15,8 puana indi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Tarife şokunun” küresel resesyon korkularını körüklediğini belirterek, “Nisan 2025'te ABD ekonomisi artık fiilen bir resesyonla karşı karşıya. Satışlarını ve kazançlarını kaybedecek olan birçok şirketin çalışanlarını işten çıkarması muhtemeldir” ifadeleri kullanıldı.

Trump 2 Nisan’da birçok küresel ticaret ortağına karşı yeni gümrük vergileri açıklayarak, küresel ekonomide resesyon endişelerini körükledi. Dünya genelinde geçen hafta borsalar çöktü ve bugün de düşüş eğilimini sürdürdü.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Nisan’da 1.227 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.