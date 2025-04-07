Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi döviz fiyatları
7 Nisan 2025 Pazartesi günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,00 liradan, Euro 41,86 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,00 liradan alınan dolar, 38,00 liradan satılıyor. 41,86 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,86 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,01 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,87 lira olmuştu.
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