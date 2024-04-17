Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi.

AA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:35
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 oldu.

Piyasa beklentileri, martta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6’ya geriledi. AB'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,7 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,16 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Romanya'da yüzde 6,7, Hırvatistan'da yüzde 4,9, Avusturya ve Estonya'da yüzde 4,1, Belçika'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,3 oldu.


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