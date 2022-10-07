Euro dolar paritesinde gerileme sürüyor: Euro ne kadar oldu? (7 Ekim 2022)

07 Ekim 2022 Cuma, 10:14

Dünya genelinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının aldığı agresif faiz artırım kararları ve devam eden enflasyon baskısı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.



Serbest piyasada 18,1950 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,1970 lira olarak belirlendi. Euro/dolar paritesi ise 0,97 seviyesine geriledi.

ECB AGRESİF FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantı tutanakları, Banka'nın agresif faiz artırımlarına devam edeceğini ortaya koydu. Enflasyonun çok yüksek olduğu ve uzun vadede hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği belirtilen tutanaklarda, faiz oranlarının yıl sonunda yüzde 2'ye yükseleceği sinyali verildi.

Siyasi gelişmeler de gündemin odağındaki yerini korurken, Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine son dönemde Ukrayna'da savaşı tırmandırmaktan sorumlu tuttuğu 30 yeni ismi ve 7 kuruluşu ekledi. Öte yandan Avrupa'da enerji krizi ve bu kapsamda alınan tedbirler de yakından takip edilirken, İngiltere'de bu kış enerji ithalatının azalması sebebiyle günde üç saatlik elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısı geldi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı seyir devam etti ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 0,9790 seviyelerine gerilerken, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürdü. Avrupa endeks vadeli kontratları, yeni güne de düşüşle başladı.

Asya tarafında, Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustosta yıllık yüzde 5,1 artışla beklentilerin altında kaldı. Öte yandan dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD ve teknoloji şirketi Samsung Electronics'in 3. çeyrek kazançları beklentileri karşılamadı. Her iki şirketin azalan tüketici talebi nedeniyle son çeyrekte de karlılığın düşeceğine işaret etmesi ise teknoloji şirketleri öncülüğünde Asya borsalarında kayıpları beraberinde getirdi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor.