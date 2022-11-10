Euro dolar paritesinde yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (10 Kasım 2022)

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:37

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, Geçtiğimiz günlerde kasım ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde eksi 38,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,4 puanlık artışla eksi 30,9 puana yükseldi. Ağustos 2022'den ilk defa yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 35’e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 41 puandan eksi 32,3 puana çıkarak, Haziran 2022’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 35,5 puandan 29,5 puana çıkarak, Ağustos 2022'den beri ilk defa arttı.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0011 ile başlayan Euro/Dolar, saat 09:29 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1,0030'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,9993, en yüksek 1,0088 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0012 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 13.10.2022 tarihinde 0,9632 ile son bir ayın en düşük, 08.11.2022 tarihinde ise 1,0096 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 18,6700 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,6720 lira olarak belirlendi.



