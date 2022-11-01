Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2.85 artışla 4.092,32 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113.37 puan değer kazandı.
Dün 3.978,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.987,44, en yüksek ise 4.100,23 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,95, hizmetler endeksi yüzde 2,66, sanayi endeksi yüzde 2,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Şişecam, Akbank ve Turkcell oldu.
ALTININ ONSU 1.650 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,55, bileşik getirisi yüzde 15,08 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9930, sterlin/dolar paritesi 1,1530 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6180 liradan, avro 18,4890 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.650 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 artışla 93,8 dolardan işlem görüyor.
Video Haberler
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Tüm Türkiye dikkat! Sakin paniklemeyin
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Yer yerinden oynar...'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt