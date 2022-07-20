Euro dün ulaştığı zirveye yakın seyrediyor: Euro/TL ne kadar oldu? (20 Temmuz 2022)
Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazan dolar, 20 yılın ardından Euro ile eşitlenip ardından Euro'dan daha değerli olmuştu. Euro'da değer kaybı olacağı düşünülürken dün TL karşısında yılın zirvesinde gören Euro bugün de yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
Euro/ dolar paritesinde tekrar eşitlik sağlanacağı konuşulurken Euro dün tekrar yukarı yönlü harekete başladı ve 18.03 lira ile 2022 yılının en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Euro/TL bugün ise güne18,0090'dan başladı.
Gün içerisinde en yüksek 18.0224'ü gören Euro/TL, şu dakikalarda 17.9935'ten işlem görüyor.
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