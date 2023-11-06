Euro TL'de yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 6 Kasım 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 06.11.2023 - 09:54

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları ele almak üzere düzenlediği Ortadoğu gezisi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) jeopolitik endişlelerle 425 baz puana kadar ulaşan yükseliş geçen hafta son buldu. 5 yıllık CDS geçen haftayı 365/370 baz puanda gerileyerek tamamladı.

TL YIL BAŞINDAN BERİ YÜZDE 34.2 DEĞER KAYBETTİ!

Dolar/TL'de geçen hafta illikit piyasada görülen 28.75 seviyesi kalıcı olmadı. Bu sabah kur güne 28.43 seviyesinde başladı. TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 34.2 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 27.1 seviyesinde gerçekleşti.

Euro TL ise sabah saatlerinde 30.71 ile zirve tazelerken saat 09.50'de tekrar sınırlı düşüşle 30.54 bandında işlem görüyor.

Bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı öncü dış ticaret verilerini 10.30'da basın toplantısı ile açıklayacak.

Hazine bugün 16 Ekim 2024 itfalı kuponsuz bono ile 13 Ekim 2027 vadeli TLREF'e endeksli tahvilin yeniden ihracı ile Kasım ayı borçlanma programına başlayacak. Hazine Kasım ayında toplam 78.4 milyar TL iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL iç borçlanma programlıyor.

Bugün ekim ayına ilişkin TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur endeksi de açıklanacak.

TCMB, geçen hafta yayımlanan enflasyon raporuna göre enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında yüzde 70-75 arasında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçerek 2024 sonunu bir önceki tahmine kıyasla üç puan daha yukarıda olan yüzde 36 seviyesinde tamamlamasının beklendiğini belirtti.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri istihdam ve ücret artışının yavaşladığını gösterirken iş gücü verimliliği beklentileri aşarak iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına gerek duyulmayacak kadar yavaşladığına işaret etti.

Vadeli işlemler kontratlarındaki 0#FF: fiyatlamalar hızla değişerek Fed'in yüzde 90 olasılıkla faiz artırımlarının sonuna geldiğini, ilk faiz indiriminin ise yüzde 86 olasılıkla Haziran'da yapılabileceğini fiyatlamaya başladı.

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Nisan'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) ise Ağustos'ta faiz indirimlerine başlayacağını fiyatlıyor.