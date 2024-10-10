Euro ve dolar ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2500 liradan, euro 37,6020 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 döviz fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:19

İstanbul serbest piyasada 34,2480 liradan alınan dolar, 34,2500 liradan satılıyor. 37,6000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5350 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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