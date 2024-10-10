Euro ve dolar ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2500 liradan, euro 37,6020 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada 34,2480 liradan alınan dolar, 34,2500 liradan satılıyor. 37,6000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5350 lira olmuştu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Psikopatları ele veren o işaret!
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- Erkan Baş'tan, Özel'in o sözlerine ilk tepki
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!