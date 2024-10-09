Euro ve dolar ne kadar oldu? 9 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2710 liradan, euro 37,6350 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2690 liradan alınan dolar, 34,2710 liradan satılıyor. 37,6330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2740 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6530 lira olmuştu.
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