Euro ve dolar ne kadar oldu? 9 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2710 liradan, euro 37,6350 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 9 Ekim 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:08

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2690 liradan alınan dolar, 34,2710 liradan satılıyor. 37,6330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2740 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6530 lira olmuştu.



İlgili Haberler

Euro ve dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2024 döviz fiyatları

Euro ve dolar ne kadar oldu? 8 Ekim 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler