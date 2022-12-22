Euro ve dolar ne kadar oldu? (22 Aralık 2022)

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile dün görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti bugün açıklamayı planladıklarını söylemişti.

Asgari ücretin uzlaşma ile tamamlanamayan komisyon görüşmlerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tekliflerinin 9,000 TL olduğunu bu rakamın verilmesi halinde karara imza atabileceklerini söylmeişti.

Asgari ücret 2022 için net 4,253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak yaklaşık 5,500 TL'ye yükseltilmişti. İşçi tarafı asgari ücretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37'si asgari ücretten maaş alıyor.

Seçimin en geç Haziran 2023'te gerçekleşecek olması, yüzde 85 seviyesindeki enflasyona doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle asgari ücret, EYT ile memur ve emeklilere yapılacak maaş artışları piyasada izlenmeye devam ediliyor. Ayrıca sürecin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu'na etkileri de izleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18.6 etrafında yatay bir seyir izliyor. TL'nin dolar karşısında son bir aylık değer kaybı yüzde 0.3 seviyesinde. Tarihi zirvenin 18.68 seviyesinde bulunduğu dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar saat 0858'de 18.66/18.66 seviyesinde.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 19.8580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19.8600 lira olarak belirlendi.



EURO DOLAR NE KADAR OLDU?

Güne 1,0611 ile başlayan Euro/Dolar, saat 09:22 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 1,0648'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0590, en yüksek 1,0645 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0612 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 30.11.2022 tarihinde 1,0290 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



FAİZ KARARI, REZERVLER, YENİ DÜZENLEMELER İZLENİYOR

Reuters anketine katılan 13 ekonomistin tamamı TCMB'nin bugün politika faizini %9'da sabit bırakacağı görüşünde. Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyali ile başlayan indirim döngüsü için TCMB geçen ay "sonlandırıldı" demişti.

TCMB indirimlerine gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını gösterdi ve üretimdeki kazanımların korunması gerektiğini açıkladı.

Son bir yılda aldığı kararlarla kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduatın para birimi dağılımında belirleyici konuma getiren TCMB'nin uygulamaları bankalar ve kredi alamayanlar tarafından eleştiriliyor.

Ekonomi yönetimi turizm, net ihracat döviz kazandırıcı, yatırım, tarım, KOBİ ve örnekleri daha genişletilebilecek alanlardaki büyümenin yavaşlamaması gerektiğini savunuyor. Kredi politikaları artık tamamen bu alanlara odaklanıyor.

TCMB uygulanan düşük faiz politikası ile bankaların sağladığı kaynakları net ihracat odaklı yatırımlara yani "doğru alana yönlendirmesini" istediğini ifade ediyor.

Bu kapsamda Hazine'nin 250 milyar TL'lik güncel KGF sistemi de dahil olmak üzere tüm kredi politikaları selektif kredi politikası olarak özetlenerekbelirlenen alanlara yönlendirilyor.

Dışarıda kalan şirketler krediye erişemediklerinden şikayetçi hatta bazı şirketler ilgili şartları sağladıklarını, buna rağmen kredi bulamadığını söylüyor. Ancak hükümet buna karşı çıkarak yatırım yapmak isteyenin kredi bulabildiğini, döviz alımı için kredi verilmediğini söylüyor.

TCMB hafta başında, şirketlerin KOBİ iştirakleri üzerinden kullanılan kredileri menkul kıymet tesisi kapsamına ekledi. Son dönemde harcama mukabili gibi değişikliklerle kredilere erişimi kısıtlandığından şikayetçi olan firmaların bazıları da pratikte bu kredileri iştirakleri aracılığı ile sağlıyordu.

TCMB dün ise, yurtdışına yapılan para transferlerinde ödeme kategorisi detayları eksik olan işlemlerde bankalardan önümüzdeki yıldan itibaren söz konusu ödemelerin yüzde 5'i ek ücret alacak düzenlemeye gitti.

MEVDUATTA TL'NİN PAYI YÜZDE 50'Yİ AŞTI



Tüm bu uygulamalarla bankacılık sektöründeki mevduatta TL'nin payı yüzde 50'yi aşarken TCMB rezervleri de aynı dönemde 20 milyar dolar artış gösterdi. TCMB'nin bugün 1430'da açıklanacak toplam rezervlerinin 128.8 milyar dolardan 130 milyar dolara çıkması bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararı ardından önümüzdeki hafta 2023 yılına ilişkin para ve kur politikası metni piyasada yakından izlenecek. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek için ilave tedbirlerini bu metninde ilan edecek.